GRENON, Jacques



Au Centre d'Hébergement de Saint- Casimir, le 24 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jacques Grenon, époux de dame Madeleine Perron, fils de feu monsieur Antoine Grenon et de feu dame Maria Perron. Il demeurait à Saint-Alban. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h 30,. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse Madeleine, monsieur Grenon laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Claire Roch), Sylvie (Éric DuSablon), Martine, Ann (Luc Lapierre), Jean (Sylvie Tessier) et Éric (Nadine DuSablon); ses 14 petits-enfants: Andréanne (Manuel), Tim (Dominique), Juana (André), Mylène (Pascal), Marilou (Serge), Gabriel (Nadine), Alex, Tom (Audrey), Amy (Benjamin), Mireille (Pier Luc), Emmanuelle (Samuel), Marie-Ève (Sergio), Jordan (Mélissa), Adam et Jérémy; ses 15 arrière-petits-enfants; son frère André; sa sœur Denise; son beau-frère Jean-Jacques Verreault; sa belle-sœur Huguette Sauvageau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Perron: feu Augustin (Louiselle Gignac), Simone, Lise (Gérard Pleau), feu Donald (Paulette Marcotte), Jean-Yves (Aline Perron), Jeannine (feu Réjean Bélanger) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du Centre d'Hébergement de Saint-Casimir pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.