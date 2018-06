GIGUÈRE Steeve



À Bogart en Géorgie, le 27 mai 2018, à l'âge de 48 ans, est décédé Dr Steeve Giguère, père et mari bien-aimé, époux de dame Myriam Bélanger, fils d'Anne-Marie Mercier. Il demeurait à Bogart, en Géorgie.Il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses filles : Kim et Kelly; son frère Michaël, ainsi que plusieurs membres de la famille, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La contribution de Steeve à la profession vétérinaire et à la base de connaissances scientifiques mondiales était énorme. Il est l'auteur ou le coauteur de plus de 175 publications scientifiques. Il a été et restera un chercheur de renommée mondiale dans le domaine des maladies infectieuses équines et de l'immunologie comparée, en particulier le développement, le traitement et la prévention de la pneumonie à Rhodococcus equi chez les poulains. Il a reçu de nombreux prix d'enseignement et de recherche tout au long de sa carrière, notamment le Prix de l'enseignement distingué Carl Nordern-Pfizer en 2006, le Prix de la recherche appliquée équine intervet / Schering Plough en 2009 et le Prix Zoetis de l'excellence en recherche en 2017. Vos témoignages de sympathies, des commémorations, peuvent être faits à la Fondation UGA. Veuillez écriredans la ligne du mémo pour s'assurer que les fonds sont alloués de façon appropriée. Les chèques doivent être postés à : UGA, CVM, 501 DW Brooks, Athens, GA 30602.