DUMONT, Lucie Sirois



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 juin 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Lucie Sirois, épouse de feu monsieur Marcel Dumont. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Yvan, Pierre (son amie Linda Pagé), Jacques et Linda; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses soeurs: Adrienne Sirois (feu Joseph Boulay) et Monique Sirois (Jean-Claude Isabelle); ses belles-soeurs: Andréanne Chartrand (feu Robert Sirois) et Rita Foster (feu Donat Sirois); les enfants de son époux: Michel, feu Claire, Diane, Murielle et leur conjoint(e); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. La famille tient à remercier le personnel du 5ième étage, soins palliatifs, de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et les accompagnateurs, accompagnatrices d'Albatros Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs (http://www.fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10h.