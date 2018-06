LAUZÉ, Yvon



Au CHUL de Québec, le 22 juin 2018, est décédé à l'âge de 66 ans, M. Yvon Lauzé, conjoint de Mme Marie France Nicholas. Il était le fils de feu M. Alfred Lauzé et de feu Mme Géralda Demers. Il demeurait à Neuville et était originaire de Sainte Croix-de-Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Marie France, ses enfants : Claudine (Louis-Philippe Roussel) et Patrice; ses petits-fils : Émile, Clément et Éloi; la mère de ses enfants Nicole Blanchet; ses frères et sa sœur : Claude (Lise Proulx), Gaston (Raymonde Lemay) et Michelle; son beau-frère et belles-sœurs : Lorraine, Claudette (Laurien Baillargeon) et Isabelle. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s. La famille vous accueillera à la. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. La famille tient à remercier les Ambulanciers de Donnacona, ainsi que le personnel de l'urgence du CHUL de Québec pour leurs bons soins, ainsi que leur soutien. Compenser l'envoi de fleurs par un don à IUCPQ http://www.fondation-iucpq.com/files/documents/af/47/formulaire-inmemoriam-vf.pdfou à SPA de Québec https://www.jedonneenligne.org/spadequebec/SOINS/.