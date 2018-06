PAPILLON, Yves



Au CHUL, le 21 juin 2018, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Yves Papillon fils de feu monsieur Jean-Noël Papillon et de dame Gisèle Touzin. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Papillon laisse dans le deuil, outre sa mère madame Gisèle Touzin, ses sœurs: Lyne (Roger Boisvert), Johanne (Daniel Cantin) et Isabelle (Bruno Beaupré); ses neveux et sa nièce: Anthony, Jonathan, Jérémie, Gabriel et Noémie, ses oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciements au personnel du CHUL, soins intensifs, pour les bons soins et leur humanisme. Monsieur Papillon ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la sacristie à partir de 8h30 sous la direction de la