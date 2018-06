TREMBLAY, Julie



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 juin 2018, à l'âge de 43 ans 5 mois, est décédée dame Julie Tremblay, conjointe de feu monsieur Doris Fortier. Née à Sept-Îles, le 25 décembre 1974, elle était la fille de dame Johanne Roy et de monsieur Roger Tremblay. Madame demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 30 juin 2018 de 9h à 10h15.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium la Seigneurie. Outre ses parents Roger et Johanne, Madame Tremblay laisse dans le deuil ses enfants : Félix, William; ses sœurs : Chantal (Pierre Moineau), Isabelle (Benoit Turbide); tous les membres de la famille Fortier ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Fondation du CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec, soins intensifs. Site : www.fondationduchuq.org tel: 418-525-4385Les Funérailles sont sous la direction de :