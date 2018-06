DUMONT, Clément



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 22 juin 2018, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédé monsieur Clément Dumont, fils de feu monsieur Philias Dumont et feu madame Demerise Dumont et l'époux de madame Lorraine Lessard. Il demeurait à Lévis secteur Pintendre. La famille accueillera parents et ami(e)s à lasamedi le 30 juin 2018 de 10h à 11h50.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée : madame Lorraine Lessard; ses enfants : feu Christian (Maude Dussault), Régent, Stéphane (Johanne Messervier), son petit-fils : Alexandre (Claudia Léveillé), sa petite-fille : feu Sunny Anne; sa sœur :Ghislaine (feu Claude Couture), son frère : André (Ginette Gosselin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard : Claude (Colette Dumont), Paule (feu Jean-Louis Théberge), Raymonde, Marc-André (Jocelyne Jacques), Noëlla, Solange, Chantale (Richard St-Cyr), Johanne (Paul Hébert), ainsi que neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CLSC Desjardins et de la Maison de soins palliatifs du Littoral ainsi que celui du département d'oncologie de l'Hôtel Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue Saint-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9, www.mspdulittoral.com ou à la fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis (418) 835-7188, www.fhdl.ca . Des formulaires seront disponibles à la salle paroissiale. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire