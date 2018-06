LANTHIER, Stéphane



À Victoriaville, le 31 mai 2018, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Stéphane Lanthier, conjoint de madame Sonia Poulin et fils de feu monsieur Jean-Claude Lanthier et de feu dame Madeleine Boutet. Il demeurait à Québec. Monsieur Stéphane était agent d'artistes et président de S-Quad Communication depuis plus de trente ans, il laisse ainsi sa marque auprès de nombreux artistes au Québec.La famille vous accueillera à l'église de 11h30 à 13h30 pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Sonia; son fils adoré Logan; sa sœur Joanne (Bruno Larouche); son frère Patrick (Céline Ferland); ses beaux-parents: Jeanne Gagnon et Claude Roy; ses beaux-frères et belles-sœurs: Frédéric Roy (Marilyne Vachon), Marie-Ève Roy, Karine Poulin (Stéphane Beaudoin) et Stéphanie Roy (Pierre-Yves Carrier); sa tante Denise Lanthier; sa filleule Jade Larouche Lanthier (Thom Bissonnette); son filleul Brandon Beaudoin ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.