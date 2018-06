VÉZINA, Gilles



Au CHUL de Québec, le 19 juin 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Gilles Vézina, fils de feu monsieur Roland Vézina et de feu dame Géraldine Thibault. Il demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Jacques, Claudette, feu André, feu Ginette, Guy (Sylvie Bernier), Hélène et Pierre (Lucie Labadie), ainsi que plusieurs neveux, nièces : Sylvie Roberge (Alain), Manon Roberge (Jérémie), Luc, Guillaume, Louis Blouin (Linda), Caroline Blouin (Richard), Sylvie Roy et Marco Roy et de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Foyer St-Antoine, ainsi que le personnel soignant du CHUL de Québec pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC), G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.