CORMIER, Valéda



À l'IUCPQ Hôpital Laval, le 20 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Valéda Cormier, épouse de feu monsieur Paul-Aimé Jean, fille de feu dame Marie-Rose Roussy et de feu monsieur Adelme Cormier. Elle demeurait à Québec (St-Émile). La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale jeudi 28 juin 2018 de 19h à 21h ainsi quede 10h à 13h etLes cendres seront déposées au cimetière de St-Émile. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Francine Verreault), Carole (Raynald Savard), Renald, Guylaine (Damien Vincent), Roland (Joëlle Gagné), Mario (Martine Sioui); ses petits-enfants: André, Karine, Audrey, Émilie, Jean-Daniel, Nicolas, Arakua, Laurence; ses arrière-petits-enfants: Zachary, Ophélie, William, Félix; ses frères et sœurs: feu Estella (feu Noé Castilloux), feu Germaine (feu Jean-Charles Laroque), Léonard (feu Yvonne Grenier), Marie-Anne, feu Evangéline (Edmond Villeneuve), Yolande (Lucien Boivin), Clermont (Ginette), Marie-Paule (Réal Boily); ses belles-sœurs de la famille Jean: Pauline, Simone et Nicole; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du Pavillon Notre-Dame de l'hôpital Laval pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : http://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.