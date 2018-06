PETITCLERC, Thérèse Lépine



À l'Hôpital Chauveau, le 22 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Thérèse Lépine, épouse de feu monsieur Gaston Petitclerc, fille de feu monsieur Albert Lépine et de feu dame Alice Bédard. Elle demeurait à Québec.de 9h à 11h.. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Clément (Sylvie Gauvin), Hélène (Dominique Vaudreuil) et Marc (Julie Caron); sa sœur, feu Carmelle (feu Paul Hamel), son frère, feu Raymond (feu Madeleine Chamberland Racine) et en seconde noces Denise Vézina, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Petitclerc: feu Émilien (feu Gemma Bonnelly), feu Marcel (feu Pauline Hawey), feu Yvette (feu Roland Bonnelly), Fernand (Jacqueline Morel); ses petits-enfants : Julie, Jean-Philippe, Caroline, Éric, Catherine et Stéphanie; ses arrière-petits-enfants: Léo, Pénélope, Nathan et bébé Petitclerc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués et toute l'attention reçue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, tél : 418-683-8666, www.cancer.ca