LEVESQUE, Raymond

Au Centre hospitalier de l'Université Laval (C.H.U.L.), le 22 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Raymond Levesque, fils de feu Samuel Levesque et de feu Émilia Brisson. Il demeurait à Québec et était natif de St-Valérien de Rimouski.La famille vous accueillera aude13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Claire (Claude Martineau), Gaston (Carole Simard), feu Guy (Ghislaine Foley), Yves (Sylvain Blais), Louis (Josée Grenier) et feu Bernard; la mère de ses enfants, Raymonde Brillant; ses petits-enfants: Mathieu, Émile, Béatrice, Catherine, Samuel et Geneviève; sa sœur Thérèse (feu Raymond Canaff) et son frère Jean-Marie. Il est allé rejoindre ses autres demi-frères et demi-sœurs. Il laisse également dans le plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 1er étage sud-est du CHUL, pour les bons soins prodigués et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5 , Tél : 418-525-4385.