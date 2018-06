LÉTOURNEAU, Louise Fiset



À l'hôpital Chauveau, le 20 juin 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Louise Fiset, épouse de monsieur Marcel Létourneau, fille de feu Germaine Gingras et de feu Louis-Philippe Fiset. Elle demeurait à Loretteville (Québec). La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 29 juin 2018 de 19h à 22h et le samedi 30 juin 2018 de 9h à 10h15.L'inhumation se fera au cimetière de Loretteville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Marcel Létourneau, ses fils Benoit (Manon Blondeau), Eric (Jade Lévesque) et Simon (Brigitte Dion); ses petits-enfants : William, Gabrielle, Audrey; ses frères et sœurs : Jeannine (Roger Beaumont), Georgette (feu Arthur Blouin), Armand (Claudette Bisson), Denise, Roger (Denise Beaulieu), feu Paul (feu Huguette Deslauriers), Monique (feu Philippe Desharnais), feu Laurette, Michel (Dolorès Berryman), Madeleine (Serge Brière), Jean-Pierre (Ghislaine Ste-Marie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau : feu Pauline (feu Jacques Goulet), feu Magella (feu Noëlla Lecours), feu Marguerite, feu Georgette (feu Roger Paquet), feu Raymond, feu Jean-Baptiste (feu Yvette Cantin), feu Jean-Guy (feu Dolorès Caron), Suzanne (feu Léopold Gilbert), feu Maurice (feu Odette Labrie), Françoise (feu Georges Frenette), feu Jean-Eude, feu Claire (feu Jean-Louis Paquet); ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis (es). Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, de l'hôpital Laval, des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau, ainsi qu'à son oncologue Dre Anne Dagnault pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.