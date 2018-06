BOLDUC, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 juin 2018, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Jean-Claude Bolduc, fils de feu Jean-François Bolduc et de feu Thérèse Ouellet, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son fils: Mathieu Bolduc; ses sœurs: Marie-France et Maryse (Jean-Marc Fortin); son neveu: Maxime Bouchard (Candyce Pake) et ses enfants; sa nièce: Sabrina Bouchard et ses amis proches ainsi que ceux qui avec qui il faisait du bénévolat à la paroisse St-Mathieu de Québec. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. Les funérailles ont été laissées aux soins duLa famille désire exprimer un remerciement tout spécial à son colocataire, aux membres du service ambulancier de Québec ainsi que l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de l'Hôpital Laval (2725 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5, Canada)Pour rendre hommage à M. Bolduc, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com