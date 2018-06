COULOMBE, Anna Gaudreau



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 16 juin 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Anna Gaudreau, épouse de feu monsieur Maurice Coulombe et fille de feu monsieur Alfred Gaudreau et de feu dame Adélaïde Gagnon. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 10h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Hélène Bernatchez), René (Doris Pelletier), Hélène (Daniel Théberge), Bertrand, Richard (feu France Patry (Josée Carrier)), Laurence (feu Pierre Rouillard), ses petits-enfants : Kevin Coulombe (Emmanuelle Leblanc), Olivier Coulombe, Marjorie Coulombe et Dany Dubé, Patrick Lavoie (Vicky Robin), Jonathan Coulombe (Pascale Bouchard) et Flavie Coulombe (Emmanuel Goupil), Marylie et Marie-Pier Carrier Bonsaint, ses arrière-petits-enfants : Gabriel, Félix et Élodie, ses frères et sœurs : feu Arthur Gaudreau (Yvonne Dubé (Raymond Côté)), feu Cécile Gaudreau (feu Marcel Caron), feu Alice (Marcel Gaulin), feu Henri Gaudreau, feu René Gaudreau (Lucie Fradette), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe : feu Laurent (feu Jeanne Fournier), feu Raymond (feu Madeleine Fortier), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Montmagny, pour leurs bons soins, leur accueil et leur diligence. La direction a été confiée à la