9 preuves que ce band de Québec est BIG ailleurs dans le monde

Comme le dit le vieil adage, nul n’est prophète en son pays. La formation de Québec Men I Trust le constate actuellement, puisqu’elle brille partout dans le monde, mais demeure assez méconnue au Québec...

Formé de Dragos Chiriac, Jessy Caron et Emmanuelle Proulx, Men I Trust roule sa bosse depuis 2014 et compte deux albums à son actif, un EP live ainsi que plusieurs singles et vidéoclips, tous autoproduits.

Voici neuf preuves que Men I Trust est big partout dans le monde:

1- Les chansons du groupe sont plusieurs fois millionnaires sur Spotify!

2- Depuis l’hiver dernier, la formation est en tournée aux États-Unis et en Europe.

3- Depuis le début de la tournée, ils jouent souvent à guichets fermés.

4- À Brooklyn, la chanteuse Emmanuelle a été émue aux larmes en constatant que les spectateurs chantaient avec elle toutes les paroles de la chanson I Hope To Be Around.

5- Leur vidéoclip pour la chanson Lauren cumule plus de 1,5 million de visionnements sur YouTube, et chacun de leurs singles en comptent des centaines de milliers.

6- En 2016, le groupe a fait une tournée en Chine et a été accueilli par des fans en délire!

7- Quelques jours après son concert au Festival d’été, Men I Trust s’envolera vers l’Égypte, où le groupe fait partie des têtes d’affiche du festival Shorelines.

8- MTV a récemment publié un article très flatteur intitulé «Men I Trust is the Montreal band you need to know right now».

9- Au moment d’écrire ces lignes, le groupe comptait plus de 534 000 fans sur Spotify. À titre comparatif, Charlotte Cardin, qui brille aussi à l’international, en compte 445 473, et Geoffroy (avec qui le groupe a d’ailleurs collaboré à quelques reprises) en a 138 432.