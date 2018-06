ROULEAU, Yves



Au CHU de Québec - Hôpital Enfant- Jésus, le 3 juin 2018, est décédé à l'âge de 63 ans M. Yves Rouleau, fils de feu Jean-Guy Rouleau et de feu Marie-Berthe Lapointe. Autrefois de Grand-Mère, il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église St-Jean-Baptiste samedi, jour des funérailles, à partir de 13h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. M. Rouleau laisse dans le deuil: son amie de coeur Murielle Goupil; ses frères et soeurs: Michel (Bernice Lefort), France, Benoît (Diane Jean) et Sylvie; ses neveux et nièces: François (Allison Bassett), Dominique (Peter Giliberti) et Christine (Jonathan Mentzel) Rouleau, Denis (Annie St-Pierre) et Emmanuelle (Michel Normandin) Bertrand, Annick et Lucie (David Smith) Rouleau; ses seize petits-neveux et petites-nièces particulièrement Jérémy et Alexis Dessureault, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Maurice Tanguay qui voit au mieux-être des enfants handicapés et de leur famille ou à l'association de la Paralysie Cérébrale.