LACOMBE, Jeannine Morency



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 juin 2018, est décédée dame Jeannine Morency, épouse de feu monsieur Jean-Guy Lacombe, conjointe de monsieur Rémy Vézina. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Morency et de feu dame Gracia Pruneau. Elle demeurait à Loretteville. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale dimanche 1er juillet 2018 de 10h à 12h et de 13h à 15h. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, ses enfants: Denis (Nathalie Bélanger), Lise (Richard Martel), Marc (Francine Paradis), Yves (Andrée Després), René (Valérie Martineau) et Chantal (Christian Moisan); les enfants de Rémy: Caroline (sa fille Gabrielle) et Laurent; ses quatorze petits-enfants: Mathieu, Véronique, Samuel, Justin, Julie, Valérie, Patricia, Laurie-Anne, Sébastien, Karine, Alycia, Amanda, Vincent et Maxim et une arrière-petite-fille Jade; son frère et ses sœurs: Pierrette (feu Ludwig Fitzpatrick), Nicole (feu René Lortie), Réjean, Lucie (Marcel Audet); ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.