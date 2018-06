GIGNAC MAROIS, Thérèse



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 13 juin 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Thérèse Marois, épouse de feu monsieur Lucien Gignac, fille de feu madame Georgiana Verret et de feu monsieur Eugène Marois. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Michel de Sillery ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses fils: Yves (Andrée Dolbec) et Gaëtan (Diane Côté); ses petits-enfants: Simon (Geneviève Girard), Christian (Catrine Lemieux), Zacharie (Myra Gagnon) et Vicky; ses arrière-petits-enfants: Mathias, Élia, Alexandre, Ariane, Éli, Rosalie et Xavier, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères des familles Marois et Gignac. Nos plus sincères remerciements au personnel du département de gériatrie de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur dévouement et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants - Division Québec est, Téléphone : 418 650-2111 Site web : www.revesdenfants.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.