CHABOT, Henri



À l'Hôpital Laval, le 17 juin 2018, est décédé à l'âge de 80 ans, monsieur Henri Chabot, anciennement propriétaire du Studio Henri. Il était l'époux de madame Lise Paquet et fils de feu monsieur Georges Chabot et de feu madame Anne-Marie Bélanger. Il demeurait à Québec., là où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h sous la direction de laLes cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Onésime-Brousseau situé sur la rue du Repos à Saint-Damien.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Denis (Diane Ste-Marie), Jean-François (Carole Lapointe); ses petits-enfants: Amélie, Maude et Mathieu. De la famille Paquet, il était le beau-frère de: Richard (Jacqueline Couture), Gérald (Monique Fortin), Louison (Line Vigneault), Diane (Charles Roberge), Hélène (Martial Drouin) et Claude (Lucie Jacques). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles à l'église. Monsieur Chabot a été confié pour crémation à la Maison funéraire