TREMBLAY, Émilien



Au CHSLD de Cap St-Ignace, le 26 juin 2018 à l'âge de 78 ans, est décédé M. Émilien Tremblay, époux de feu Claudette Blackburn. Il demeurait auparavant à Jonquière, secteur Arvida. La famille recevra les condoléances à la :à compter de 11h, suivi d'Il laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Guyleine Gingras), Annie (Marc Bergeron), ses petits-enfants : Laurie et Amélie Tremblay; Anne-Marie, Raphaël, Félix et Michaël Bergeron, Chloé et Gabrielle Bergeron; ses frères et sœurs : Roger (Lise Simard). Marc (Diane Hébert), Claude (Francine Lebel), Lisette (Michel Murray), Micheline (Jacques Germain), Alain (Denise Beauchamps), Gilles; il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Blackburn ainsi que de nombreux neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, ou la Fondation Rayons d'espoir, 10 rue Alphonse, St-Fabien-de-Panet, G0R 2J0, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.