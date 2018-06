LABRECQUE, Réal



Au Pavillon de l'Hospitalité de Saint-Prosper, le lundi 11 juin 2018, est décédé à l'âge de 76 ans et 7 mois, monsieur Réal Labrecque, époux de madame Lisette Lafontaine et fils de feu Eugène Labrecque et de feu Adona Lachance. Il demeurait à Saint-Léon-de-Standon. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire :vendredi de 19h à 21h30 et samedi de 8h30 à 10h15.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lisette Lafontaine, ses enfants : Eric et Danny (Claude Rancourt), ainsi que ses petits-enfants : Christine (Pierre-Marc Gagné), Stéphanie (Pierre-Luc Cyr) et Cindy (Samuel Mercier). Il était le frère de : feu Jean-Guy, feu Robert, feu Yolande (feu Raoul Fleury), feu André, Gilberte, Gemma (feu Jean-Paul Provost), feu Claude, feu Louisette (feu Guy Brunelle), Gaétan, Nicole (Gilbert Boutin), Jean-Yves (Denise Fillion), Eddy et Jocelyne (Denis Vallières). De la famille Lafontaine, il était le gendre de : Gérard Lafontaine (Thérèse Chabot) et le beau-frère de Serge (Lise Montminy). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du Pavillon de l'Hospitalité de Saint-Prosper pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 ou à la Fabrique Sainte-Kateri-Tekakwhita (pour la communauté de Saint-Léon-de-Standon), 494, rue Principale, Saint-Léon-de-Standon (Québec) G0R 4L0. Formulaires disponibles au salon.