LAROCHE, Simone Beaupré



À l'Hôpital St-François d'Assise de Québec, le 18 juin 2018, à l'âge de 97 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Simone Beaupré, épouse de feu Rosaire Laroche. Fille de feu Arthur Beaupré et feu Angélina Martel, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André, Denise, Diane (Denis Tremblay), Richard (Jeannine Dompierre), Louise, Claude (Murielle Dubuc), Gaétan et Ghislaine (Robert Anderson); ses petits-enfants: Carl et Julie Guérette et Alexandre Laroche; ses arrière-petits-enfants: Katherine et Samuel Rousseau ainsi que sa belle-sœur: Thérèse Laroche (feu Roland Côté). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et des ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, ses parents, ses nombreux frères et sœurs ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laroche. La famille recevra les condoléances au:de 12h à 13h45.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial pour le personnel soignant du Centre d'hébergement Christ-Roi ainsi que de l'Hôpital St-François d'Assise de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des messes à l'église St-Sauveur ou à un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de l'Hôpital Laval de Québec (2725, chemin Sainte-Foy, Québec QC Canada, G1V 4G5). Pour rendre hommage à Mme Beaupré, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.