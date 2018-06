GRÉGOIRE, Cécile Guay



Au CHSLD Louis-Hébert, le 21 juin 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Cécile Guay, épouse de feu monsieur Fernando Grégoire, fille de feu dame Antoinette Demers et de feu monsieur Joseph Guay. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 17h à 19h et sera suivi d'Les cendres seront déposées au Parc Commémoratif La Souvenance à une date ultérieure, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil sa fille: Louise (Mario Trudel); ses petits-enfants : Kathleen (Léo Hairon Calderon), Sara (Alexandre Bourdages) et Simon (Elena Elizondo); ses arrière-petits-enfants : Frédérique, Christopher et Esteban; sa sœur : Françoise (feu Roger Dubé); sa belle-sœur : Raymonde (feu Léandre Guay); le père des petits-enfants : Michel Robitaille; ses neveux et nièces : Line, Yves, Edith, Carole, Elizabeth, André, France ainsi que leurs conjoints et conjointes; les amis : M. et Mme Gilles Morin. Merci au personnel de la résidence Louis-Hébert.