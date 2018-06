LEPIRE, Michel



Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 16 juin 2018, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Michel Lepire, conjoint de dame Johanne Villeneuve, fils de feu dame Madeleine Dompierre et de feu monsieur Charles-Henri Lepire. Il demeurait à St-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 11h et sera suivi d'Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière St-Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Johanne Villeneuve : son fils Michaël (Dominic Lafleur); son frère Richard (Sylvie Huot); les enfants de Johanne : Jonathan Cloutier (Mélissa Gibert), Jennifer Cloutier (Naomi Loucks), Vincent Cloutier (Simon Duchaine), Guillaume Cloutier; les petits-enfants de Johanne : Marie, Laurence, Antoine, Jacob; sa belle-mère : Pierrette Robitaille (feu Fernand Villeneuve); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Villeneuve : Christiane (Christian Paquet), Marcel (Sylvette Rhéaume), Nicole (Daniel Barbeau), Jean (Lucie Comeau), Claude (Nicole Girard), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca, des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.