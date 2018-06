ROCHETTE, Line



Au CHU hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juin 2018, à l'âge de 61 ans, est décédée dame Line Rochette, conjointe de monsieur Armand Desaulniers, fille de feu dame Cécile Daigle et de feu monsieur Roland Rochette. Elle demeurait à Lac-St-Charles. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 14h et sera suivi d'Les cendres seront déposées au cimetière de Val-Bélair. Outre son conjoint Armand Desaulniers, elle laisse dans le deuil, ses frères : feu Gaétan (Martine Beaumont), Bernard (Johanne Bélanger), Guy (Marie-Hélène Turcotte); ses filleuls : Jean-François Rochette et Gabriel Rochette, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.