BOUFFARD, Monique Roy



Au CHSLD de St-Raphaël, le 15 juin 2018 à l'âge de 78 ans est décédée Mme Monique Roy, épouse de feu Henri Bouffard. Elle demeurait à St-Paul-de-Montminy.où la famille sera présente à compter de 9h pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne (Dany), Chantale (Jacques), Nancy (Martin); ses petits-enfants : Michelle-Chantal, Michael, Elsa, Torey, Dereck, Jimmy et Jasson, ses arrière-petits-fils : Louis et Sam. Elle était la sœur de Gaston (Louisette), feu Jeannine, Pierrette et Fernande. Elle a rejoint ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bouffard. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie le personnel du CHSLD de St-Raphaël pour leurs bons soins. La direction des funérailles a été confié à la :