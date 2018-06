Comme c’est formidable ! Quelle avancée pour l’humanité ! Une femme ministre a allaité à la Chambre des communes pendant la période de questions. Karina Gould, la fale à l’air, installée dans son fauteuil vert parlementaire, a donné le sein à son fils, un geste sublime que l’on ne posait autrefois que dans le repli de l’intimité.

Oui, les femmes devraient pouvoir allaiter partout, tout le temps, dès que l’enfant a faim, mais j’ai parfois l’impression que sonner la cloche du gain féministe passe avant les besoins des bébés.

La Chambre des communes c’est bruyant, les gens s’engueulent, des clameurs s’élèvent, le bruit du va-et-vient rivalise avec la voix du président qui tente de calmer ses troupes. « À l’ordre ! Order ! »

L’éclairage est cru, télévision oblige et la salle bondée... de centaines de députés et de milliards de microbes. Est-ce un endroit approprié pour un poupon ? Mais ce genre de questions indispose, tout comme émettre des doutes sur la pertinence de mettre un enfant de six mois à la garderie. Les besoins des parents, réels ou imaginaires, passent en premier.

La maternité est le plus grand défi du féminisme. Les mères qui élèvent leurs enfants à la maison sont méprisées. Les pères, on n’en parle même pas. L’État nous enfonce dans la gorge que les CPE veillent mieux sur les enfants que leurs parents qui seraient tous des gnochons.

Et si, au lieu de placer le travail et l’argent avant toute chose, la société favorisait désormais la sphère privée ? La maison ? La famille. Cela imposerait un rythme de vie plus humain, freinerait la consommation compensatoire causée par la culpabilité et aurait un impact bénéfique sur l’environnement.

Ce qui est difficile quand on carbure à la performance, dont allaiter au Parlement est un exemple criant.