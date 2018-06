BRUNELLE, Huguette Gagnon



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 17 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Huguette Gagnon, épouse de monsieur Jean Brunelle, fille de feu madame Olivette Couture et de feu monsieur Arthur Gagnon. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses fils: Jean-Pierre (Sylvie), Jacques (Nathalie) et Denis (Jacinthe); ses petits-enfants: Jean-François, Rémi, Lucie, Alexa, Éliane, Laurent, Nicolas, Annie-Pier et Clara; ses arrière-petits-enfants: Florence, Clémence, Arthur et Alice; sa sœur Raymonde (feu Clément). Elle était la belle-sœur de feu Françoise Brunelle (feu Ronald). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, sa filleule Caroline (Stéphane) ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, téléphone : 418 524-2626, site web : www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.