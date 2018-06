PARENT, Linda



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 15 juin 2018, à l'âge de 59 ans, est décédée dame Linda Parent, fille de feu dame Madeleine Robitaille et de feu monsieur Fernand Parent. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 14h et sera suivi d'. Elle laisse dans le deuil son fils Jessy (Patricia); son frère Michel (Elise); sa sœur Julie (Christian); ses neveux et sa nièce : Frédérik, Simon et Marie-Pier; ses oncles et tantes des familles Parent et Robitaille, ainsi que plusieurs autres parents et amis (es). Un sincère remerciement au personnel du Manoir Jouvance et de l'hôpital Laval pour leur dévouement et leurs bons soins.