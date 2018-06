D'ANJOU, Monique Martineau



A l'hôpital Jeffery Hale, le 22 juin 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Monique Martineau, épouse de feu monsieur Claude D'Anjou. Elle était la fille de feu Charlemagne Martineau et de feu Berthe Moisan. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléances aude 14h à 16h.Elle laisse dans le deuil, ses fils: Denys (Vivianne Ratté ainsi que ses enfants, Jean-François et Marie-Soleil Tanguay), Bernard (Johanne Martel); sa petite-fille, Karina D'Anjou (Félix Allard); sa soeur, Pierrette Martineau (feu Michel D'Anjou); ses belles-soeurs: Yvette Jobin (feu Grégoire Martineau), Suzanne Constantin (feu Jean-Guy Martineau), feu Thomas (feu Simone Larue); ses belles-soeurs et son beau-frère de la famille D'Anjou: Thérèse Lacroix (feu Marcel), Colombe Girard (feu Jean-Marie), Monique Désilets (feu Yves), Lisette Bibeau (feu Raymond),Marion Shatraw (feu André), Suzanne (feu Pierre Jobin), Marielle (feu Yvan Laverdière), Daniel (Ginette Paradis) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation desAmis du Jeffery Hale-Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec(Qc) G1S 2M4 ou à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec (Qc) G1K 5Y9