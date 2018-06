POULIN, Gustave



Au CHSLD de Charlesbourg, le 19 juin 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Gustave Poulin, époux de feu dame Gisèle Jobin. Il demeurait à Québec.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Edwidge Noreau), Elysabeth Suzanne (feu Michel Hudon), feu Pierre (Hélène Bouchard), feu Yvan (Anne Tardif), Marc-André (Emiliana Sinibaldi) et Mario (Suzanne Fiset); ses petits-enfants : Manon, Claudia, Marie-Chantale, Dominic, Pascal, Claude-Olivier, Benoit, Carole-Anne et Gabriel; ses belles-sœurs : Lucille Boutet (feu Gilles Jobin) et Marie-Paule Bisson (feu André Poulin); son beau-frère Robert (feu Jeanne-d'Arc Rioux); ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 214-1040, ave Belvédère, Québec QC G1S 3G3 tél.: 1 888 939-3333 (www.cancer.ca).