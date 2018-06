NADEAU, Réal



Au CHSLD Saint-Anselme, le 20 juin 2018, à l'âge de 89 ans et 1 mois, est décédé M. Réal Nadeau, époux de dame Georgette Nadeau. Il demeurait à Vallée-Jonction.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Vallée-Jonction, vendredi le 29 juin de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Doris (Yvan Drouin), André (Manon Goulet), Serge, Harold (Anne Labbé), Caroline (Stéphane Bourque); ses petits-enfants : Éric (Marie-Michèle Côté), David (Marisol Grondin), Marc-Olivier, feu Anne-Marie, Marie-Hélène (Luc Milot), Alexandra, Marie-Joelle, Nicolas (Pier-Ann Lessard); ses arrière-petits-enfants : Lewis et Clara Drouin, Zack Milot, Juliette Drouin. Il était le frère de feu Aurie-Anna (feu Alexandre Cloutier), feu Jules (feu Agathe Labbé), feu Aline (feu Renaud Doyon), Anita (feu Jean-Paul Comtois), feu Fernand (feu Laurence Giguère), feu Edgar (Jacqueline Nadeau). Il était le beau-frère de Normand (Huguette Poulin), Yvon (Marguerite Cloutier), Paul-Marcel (Odile Poulin), feu Huguette (feu Léo Tardif), Gilberte (Clermont Sylvain), Monique (feu Raymond Laflamme), Jean-Guy (Gisèle Giguère), Jacques (Solange Thibodeau), Patricia (feu Guy Laliberté, Marc Giroux). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier Dre Sandrine Tanguay et tout le personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (C.P. 1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4) : www.alzheimerchap.qc.ca ou à la Fabrique de Vallée-Jonction.