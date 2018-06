RHEAULT, Anthony



À Québec, le 22 juin 2018, à l'âge de 24 ans, est décédé monsieur Anthony Rheault, fils de monsieur Benoit Rheault (Josée Morin) et de madame Diane Dumas (Jean Delisle). Il demeurait à Québec.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre ses parents Benoit et Diane Dumas, ses frères et sœurs: Olivier (Daniela Gattini), Catherine Morin (Joe Seufert), Pierre Morin (Alexandra Fournier) et Jérome Delisle; ses grands- parents: Jacques Dumas (feu Jeanne Giguère) et feu Dominique Rheault (Ginette Jodoin); ses oncles et tantes: Hélène Rheault (Robert Hill), Sylvie Dumas et Alain Dumas (Johanne Lesieur); ses cousins et cousines : Jonathan Hill (Vickie Delisle), Nicolas Hill (Joannie Rouillard), Jonathan Paul-Hus (Fanny Després), Alexandre Paul-Hus, Samuel Paul-Hus, Delphine Dumas et Antoine Dumas (Pauline Durocher) ainsi que de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise du syndrome de la Tourette, 7070, boul. Perras, Montréal (QC) H1E 1A4 tél. : 1-855-399-3910 (www.aqst.com).