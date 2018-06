DUFOUR, Richard



À l'IUCPQ, le 24 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Richard Dufour, époux de dame Jocelyne Lavoie, fils de feu madame Alma Gagnon et de feu monsieur Louis-Henri Dufour. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jocelyne; ses fils: Bernard (Nathalie Ross), François et Philippe (Nadine Marcotte); ses petits-enfants: Maxime, Jean-Simon, Jonathan, Catherine et Jérémie, son frère Serge (Cécile Petterson), sa belle-sœur Gaétane Germain; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie: Andrée (Jim Bullough) et Diane (Jacques Gagnon) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du département de gériatrie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. : 418-527-4294.