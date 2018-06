LABBÉ, Gaétan



À son domicile, le 21 juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Gaétan Labbé, époux de Mme Francine Roy. Il était le fils de feu M. Paul-Henri Labbé. Il demeurait à Sainte-Hénédine. La famille vous accueillera:afin de recevoir les condoléances, le dimanche 1 juillet 2018 de 14h à 16h et le lundi 2 juillet 2018 de 10h à 11h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse Francine, ses enfants: Daniel (Isabelle Morin), Pascal et Pierre-Paul (Mélissa Leblond); ses petits-enfants: Sébastien, Jérémy, Frédéric, Amélie et Liam; ses beaux- frères et belles-sœurs: Marcel (Renée Bolduc), Jean-Paul (Marie Boilard) et Agathe (Marcel Lecours), sa filleule Sophie Roy; les enfants de sa belle-sœur Mme Claudette Dion: Marco Labbé (Josée Drouin) et leurs enfants Samuel et Lydia ainsi que Hugo Labbé (Cynthia St-Pierre) et leur fille Émie Labbé. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie personnellement son infirmier Étienne du CLSC de Sainte- Marie, le Dr Daniel Faucher ainsi que son cardiologue le Dr Raynald Giroux pour leurs bons soins et leur grand dévouement envers Gaétan. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer : www.cancer.ca / fr-ca/?region=qc