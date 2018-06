PLOURDE, Odette



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le 12 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Odette Plourde, épouse de M. René Pelletier, fille de feu M. Michel Plourde et de feu dame Maria Barbeau. Elle demeurait à Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances aule samedi 30 juin, à compter de 11 h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé René ; ses enfants : Lucie (Richard Robert), Nicole (Claude Lafrance), Benoît (Harold Gauthier) ; ses petits-enfants : Patrick, David, Marie-Ève; ses belles-soeurs Laurette Migneault (feu Richard Plourde) ; Gertrude, Estelle (feu Lionel Brisson), et son beau-frère Gaston (Lorraine Caron) ; ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Plourde et Pelletier. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Desjardins des soins palliatifs du KRTB. Merci du fond du coeur pour tout le dévouement que vous déployez à chaque jour. Votre professionnalisme et vos attentions adoucissent ces moments de tristesse. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44 de Chauffailles, Rivière-du-Loup, G5R 4E1. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :