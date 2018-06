VERRETTE, Louis-Marie o.m.i



À l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, le 26 juin 2018 est décédé, à l'âge de 66 ans et 11 mois, le Père Louis-Marie Verrette, Missionnaire Oblat de Marie Immaculée. Il était fils de feu M. Joseph Verrette et de feu Dame Laurette Ferron. Le Père Louis-Marie Verrette fit ses premiers vœux, le 18 août 1985, ses Vœux perpétuels, le 17 février 1990 et son Ordination presbytérale, le 18 août 1990. En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs, Pierre (Louise Cummings), Suzanne et Céline (feu Jacques Saindon), ses neveux et nièces Frédérick, Marie-Christine, Marie-Josée, Pedro et Dominic ainsi que de nombreux cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au:le dimanche 1 juillet 2018 de 14h à 16h30 et de 19h à 21h ainsi que le lundi 2 juillet de 9h à 10h45.Pour rendre hommage à M. Louis-Marie Verrette, nous vous invitons à visiter notre site au www.dignitequebec.com