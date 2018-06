Ce nouveau roadster portugais a l’air très épatant

Contrairement à l’Italie, à l’Allemagne et aux États-Unis, le Portugal n’est pas particulièrement reconnu pour la conception d’automobiles. Or un nouveau constructeur, Adamastor, vient de présenter un bolide fort excitant.

La P003RL ne pèse que 850 kilogrammes, ce qui est très peu. À titre comparatif, une balance affiche 1058 kilogrammes dans le cas d’une Mazda MX-5.

Si elle est aussi légère, ce n’est pas pour rien. Des matériaux alliant rigidité et légèreté, comme l’aluminium et la fibre de carbone, ont été utilisés pour sa fabrication. Sans parler de son châssis tubulaire.

Sous le capot, Adamastor n’a pas fait preuve d’une grande originalité. On a plutôt privilégié une technologie éprouvée et diffusée massivement. En effet, le constructeur portugais offre à ses clients un vaste choix de moteurs signés Ford: quatre cylindres de 2,0 ou 2,3 L atmosphériques, Ecoboost de 2,7 L en plus du V6 Ecoboost de 3,5 L.

Bien qu’une boîte séquentielle soit disponible, les transmissions manuelle et automatique de Ford sont aussi livrables.

Ce petit roadster, pouvant être utilisé sur la route, a d’abord été conçu pour être une véritable brute sur la piste. Comme on peut le constater sur les photos, le confort semble avoir été mis de côté lorsque cette petite voiture à deux places a été imaginée.

Tout dépendant du bloc choisi, le rapport puissance/poids varie de 264 à 529 chevaux-vapeur/tonne.