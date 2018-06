PROULX, Simonne Plourde



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 juin 2018, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédée dame Simonne Plourde, épouse de feu monsieur Eustache Proulx. Elle demeurait à la Résidence des Franciscains à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église de 10 h à 11 h. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Eustache Proulx (Lisette Dubé), Carmen Proulx, Gaétane Proulx, Jean-Nil Proulx (Mireille Lamontagne); ses petits-enfants: Lina, Daniel, Nancy, Nathalie, Annie et Katie Proulx; Carl, Stéphane et Yanick Chiasson; Caroline Rathé; Jérôme Lamontagne-Proulx ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Franciscains et des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Québec pour l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.