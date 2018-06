Chine recherche hockeyeurs en vue des Jeux d'hiver de Pékin

Les hockeyeuses de Harbin, habituées à passer leurs hivers à patiner sur les glaces des rivières et étangs de cette rude région du nord-est de la Chine, ont massacré leurs adversaires au Championnat national le mois dernier, mais malgré tout leur talent, elles restent loin des meilleures mondiales.

Ainsi, Kong Mingui et ses partenaires ont eu beau laminer 51-0 en finale l'équipe des filles de Guangzhou, ville du sud moins au fait des sports d'hiver, le niveau général actuel des hockeyeurs et hockeyeuses chinois ne leur permet pas de prétendre à quoi que ce soit au niveau international.

Les équipes de hockey sur glace messieurs et dames seront en course aux Jeux d'hiver de Pékin en 2022 en leur qualité de nation hôte, peu importe leur classement mondial, mais leur niveau est pour l'heure très insuffisant. Toutefois, comme la Chine entend faire de ces Jeux un succès, elle a lancé les grandes manœuvres.

Les dirigeants des équipes nationales s'apprêtent donc à assouplir la règle normalement inflexible de nationalité unique pour tenter de recruter des talents étrangers, à l'instar de ce qu'a fait la Corée du Sud avant les Jeux de Pyeongchang en février. Sur leurs 25 joueurs, sept étaient d'origine étrangère, dont six Canadiens.

Cet effort très inhabituel de faire appel à des talents étrangers montre jusqu'où les dirigeants chinois sont prêts à aller pour être performants dans un maximum de sports pour leurs JO.

La Chine n'a remporté que 9 médailles, dont une seule en or, aux JO de Pyeongchang. Elle a donc lancé un grand mouvement de promotion du hockey sur glace et des autres sports d'hiver à destination de ses 1,4 milliard d'habitants.

Depuis plusieurs mois, autorités nationales et locales investissent dans des infrastructures et des équipements pour les sportifs et leurs entraîneurs. À ce titre, l'essentiel des nouvelles patinoires sont construites dans des grands centres commerciaux.

Mais pour Mark Dreyer, rédacteur en chef de China Sports Insider, la recherche de talents à l'étranger a des limites: «Il n'y a pas de politique officielle à ce sujet, mais les choses ont semblé claires lors de récents essais en Amérique du Nord: les nouvelles recrues doivent avoir au moins quelques ancêtres chinois», souligne-t-il.

La principale difficulté réside dans le fait que « l'Empire du milieu » ne reconnaît pas les doubles nationalités: pour devenir Chinois, il faut abandonner sa précédente nationalité, une perspective qui rebute de nombreuses recrues étrangères potentielles.

«Serait-il envisageable que les joueurs conservent leur autre passeport? Si cela se révèle possible en hockey sur glace, d'autres sports pourraient suivre», reprend M. Dreyer.

Le Kunlun Red Star est une des deux équipes privées formées ces derniers mois pour préparer les jeunes talents aux JO 2022. Elle a recruté des groupes de joueurs locaux et de Chinois de l'étranger, tant chez les hommes que chez les femmes.

Kunlun fournit un salaire attractif et des bonus aux joueurs et joueuses, avec l'aide de commanditaires privés.

En mai, ses équipes ont effectué un éreintant stage d'entraînement aux côtés de joueurs et entraîneurs étrangers, à Shenzhen.

«Nous choisissons actuellement les meilleurs Chinois et joueurs étrangers pour cultiver leur talent pour l'équipe féminine de hockey pour 2022», a expliqué à cette occasion l'entraîneur de Kunlun, Zhou Song.

«Nous avons réuni 22 excellents joueurs étrangers d'origine chinoise, ils auront une chance de se battre pour leur pays à l'avenir», poursuit-il, employant le terme «leur pays» même si des joueurs sont pour l'heure encore étrangers.

Et quand bien même les équipes de hockey chinoises ne seraient guère compétitives aux JO 2022, elles auront créé un précédent en matière de politique sportive et d'ouverture dans le pays.

En outre, selon des proches des joueuses, les progrès de l'équipe féminine en particulier aideront à améliorer le statut des femmes athlètes professionnelles.

L'équipe de hockey messieurs n'a jamais participé aux Jeux, en revanche l'équipe féminine chinoise était en course à Vancouver en 2010, avec à la clé trois défaites, dont un sévère 12-1 encaissé contre les États-Unis.