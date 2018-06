Couillard s’inquiète des tarifs imposés par le Canada

NEW YORK | Même s’il appuie Justin Trudeau, Philippe Couillard craint que les tarifs qu’imposera le Canada à compter du 1er juillet en réplique au protectionnisme de Donald Trump se retournent contre les entreprises canadiennes.

Tel qu’annoncé à la fin mai par le gouvernement Trudeau, de nombreux produits américains, de l’acier à l’aluminium, en passant par le whisky, seront frappés, dès dimanche, par des tarifs dont la valeur pourrait atteindre jusqu’à 16,6 milliards de dollars.

«Je pense qu’il faudra bien surveiller leur impact», a indiqué à ce sujet le premier ministre du Québec, lors d’une mêlée de presse à New York, où il était honoré jeudi soir par la Foreign Policy Association.

«Il faudrait s’assurer que l’impact ne frappe pas également nos entreprises», a continué le chef libéral, qui s’est également rendu dans la capitale américaine, en début de semaine, pour lutter contre les surtaxes imposées depuis le 1er juin par l’administration Trump sur l’acier et l’aluminium canadiens.

Guerre commerciale

«Les tarifs, d’un côté comme de l’autre, parfois, de façon surprenante, peuvent avoir un impact sur les entreprises canadiennes, dans le cas qui nous occupe», a-t-il souligné.

C’est d’ailleurs la raison, selon lui, pour laquelle Ottawa a commencé par consulter les Canadiens avant que les tarifs imposés sur les produits américains entrent en vigueur.

«Je pense qu’il fallait montrer une réaction, pour cela c’était correct. Il faut juste s’assurer que ça ne lèse pas nos entreprises également. Compte tenu de la taille de nos économies respectives, je pense que personne ne croit qu’une guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada peut nous mener à quelque chose d’intéressant.»

Appel à l’unité

Dans une allocution prononcée avant de recevoir le Statesman Award de la Foreign Policy Association – un hommage auquel Jean Charest a aussi eu droit en 2011 – Philippe Couillard a proposé aux Américains de travailler avec les Canadiens, plutôt que de s’infliger mutuellement des blessures.

«C’est à ce moment-ci que nous devrions être unis. C’est essentiel pour que nous puissions faire face, ensemble, aux enjeux de l’acier et de l’aluminium contre la Chine», a-t-il plaidé.

«Il est important, autant pour nous que pour les États-Unis, d’accentuer au lieu de limiter nos partenariats, a aussi insisté le premier ministre. La concurrence se fait de plus en plus féroce à l’échelle mondiale. Nos économies sont intégrées, et la stabilité de nos relations politiques et économiques permettra de maintenir la confiance des investisseurs de part et d’autre des frontières.»

Qu’est-ce que la Foreign Policy Association?

Fondée en 1918, la FPA est une organisation sans but lucratif basée à New York, qui a pour mission de favoriser une meilleure connaissance des questions internationales au sein de la population américaine.

Le Statesman Award vise à reconnaitre le leadership de politiciens et de gens d’affaires actifs sur la scène mondiale.

«C’est une distinction que j’accepte au nom du Québec. On a été très actifs sur la scène internationale et particulièrement aux États-Unis au cours des dernières quatre années. C’est une reconnaissance de cela et j’en suis particulièrement heureux.» – Philippe Couillard