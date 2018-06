DUMAS, J. Onésime



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 22 juin 2018, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur J. Onésime Dumas, fils de feu Onézime Dumas et de feu Marie-Louise Castonguay. Il demeurait à Saint- Anselme. Il laisse dans le deuil son beau-frère: Hervé Sylvain (feu Thérèse Dumas); ses neveux et nièces : Denys Allen (Évelyne Turgeon), Docteur Claude Gervais (Josette Forest), Louise Gervais (François Giroux), Louise Sylvain et François Sylvain (Louise Gilbert). Il est allé rejoindre ses soeurs et son frère: Cécile Dumas (feu Joseph Allen), Soeur Bernadette Dumas, Émilienne Dumas, Madeleine Dumas, Louise Dumas, Jeanne Dumas (feu Rodolphe Gervais) et Philippe Dumas. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Saint-Anselme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-Benoît de Bellechasse (Paroisse Saint-Anselme). La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.