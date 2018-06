PERREAULT BÉLANGER, Cécile



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 22 juin 2018, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée dame Cécile Perreault, épouse de feu monsieur Jacques Bélanger, fille de feu monsieur Joseph A. Perreault et de feu dame Régina Perron. Elle demeurait à Donnacona, native de Saint-Marc-des-Carrières.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 29 juin de 19 h à 21 h et le samedi 30 juin 2018 de 9 h à 10 h 15,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Perreault laisse dans le deuil son fils : Paul-Émile (Roseline Laganière); ses petits-enfants: Jean-Michel (Anne-Claude Ferland) et Marie-Pier (Nicolas Gingras); ses arrière-petits-enfants: Édouard et Sophie. Elle va rejoindre ses frères et sœurs décédés: Lionel (feu Cécile Cloutier), Rolande, Gisèle (feu Richard Perreault), Gérard, Carmen (feu Paul-Émile Trottier), Suzanne (feu René Bélanger) et Raymonde (feu Émile Gendron). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger: feu Jean-Marie (feu Madeleine Sauvageau), feu Paul-Émile, feu Yvette (feu René Chalifour), feu Lucienne (feu Edgar Tessier), feu Gérard (Colombe Savard), feu Robert, feu Denis, Pierrette, Jacqueline (feu Marc Duval), feu Rolande (feu Raymond Thibault), feu Yves (feu Diane Potier), Francine (Michel Simard) et Louisette (Fernand Tessier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour leur dévouement, leur approche humaine et attentionnée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.