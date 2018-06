MAYRAND, Elaine



Au CHUM de Montréal, le 10 juin 2018, est décédée Elaine Mayrand, bien entourée de parents et d'amis. Née à Québec, elle résidait à Montréal depuis plus de trente ans. Elle s'en va rejoindre son père Fernand Mayrand. Elle laisse dans le deuil, sa mère Céline Martineau, sa soeur Patricia (Fernand Laplante), ses oncles et tantes, de nombreux cousins et cousines, ses filleules; Marion Daubioul et Elizabeth Grondin. Profonde gratitude à tous ses ami(e)s, ses collègues de travail qui formaient sa précieuse famille de Montréal. Que soit soulignée la grande qualité des soins de l'équipe médicale du CHUM. La famille recevra les condoléances à lale samedi 30 juin 2018 de 9:00 à 11:30, et de là au cimetière paroissial où elle sera inhumée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHUM de Montréal, à l'Oratoire St-Joseph ou à la Société québécoise du cancer.