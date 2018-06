NADEAU, Suzanne Bégin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juin 2018, à l'âge de 69 ans et 7 mois, est décécée madame Suzanne Bégin, épouse de monsieur Gilles Nadeau, fille de feu Paul-Eugène Bégin et de feu Violette Dumont. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Michaël (Stéphanie Giguère), Thomas (Geneviève Lacroix) et Marie-Jill (Pierre Beaudet); ses petits-enfants adorés : Jacob Nadeau, Violaine Beaudet, Zack Nadeau, Madelyne Beaudet et Justine Nadeau. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Denis (Rita Lapierre), Régent (Marie-Claude Carrier) et de Gaston Nadeau (Huguette Bruneau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins, leur gentillesse et leur professionnalisme. Un merci spécial à l'infirmière Jessy Bernard du GMF et à la pharmacienne Marie-Aimée Kronström. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (http://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc).à compter de 9h.