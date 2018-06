PAMERLEAU, Michel



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 juin 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Pamerleau, époux de madame Lise Côté, fils de feu madame Yvette Minier et de feu monsieur Jean-Marie Pamerleau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Eric (Barbara Godbout); sa petite-fille Zoé Pamerleau; sa sœur Sophie, ainsi que ses frères Richard et Daniel.