À la mémoire

d'un homme exceptionnel

Marcel Lapointe



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre père, Marcel Lapointe, survenu à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juin 2018, à l'âge de 91 ans.Homme plus grand que nature, il a été un époux, un papa, un papi et un grand-papi hors du commun. Aimant, généreux, honnête, travaillant, son départ laisse dans le deuil une grande famille qui l'a entouré et aimé jusqu'à la fin. Il était l'époux de feu dame Cécile Fradet, le papa bien-aimé de : Joanne (François Demers), Line (Pierre Daneau), feu François (Lucie Mercier), Louis (Francine Ménard), France, Paul (Carole Baribeau), Lise Corbin (feu Luc Rondeau), Noëlla Corbin (Michel Fradet), et Sonia Fradet (Daniel Brett). Le papi de : Joanie Lapointe (Jean-Sébastien Gauthier) Nicolas Demers (Joanie Lessard), Samuel Demers (Sonia Desroches), Anne-Sophie Demers (Marc-Olivier Roy), Maxime Daneau (Marie-Josée Marcotte), Vicky Daneau (Charles Goulet), Jean-Patrick Lapointe, Sarah-Émilie Lapointe, Marie-Ève Fournier, Simon Fournier (Cynthia Perreault-Sirois), Jonathan Rondeau (Julie Privé), Marie-Ève Rondeau, Allison et Julia Brett. Le grand-papi de : Émile, Mia, William, Léo, Charles-Henri, Loucy, Émily, Ellen et Arielle. Le beau-frère de Thérèse Fradet (Roger Juneau), Cécile Lafleur (Lucien Fradet), Gisèle Thibodeau (André Pépin), Marthe Morin (feu Lucien Lapointe), ainsi que plusieurs nièces, neveux et de nombreux ami(e)s.Homme d'affaire apprécié et respecté, il a travaillé pendant 67 ans dans le domaine des fruits et légumes. Il a été nommé pilier de l'industrie de l'Association Québécoise de la distribution des fruits et légumes en 2009. Il fut président de la St-Vincent de Paul de la paroisse de St-François Xavier de Duberger, membre du conseil d'administration, depuis sa fondation en 2001, de l'Association des descendants de Nicolas Audet dit Lapointe et, depuis quelques années, secrétaire du comité des résidents du Manoir de l'Ormière où il habitait depuis 7 ans.Le vendredi 29 juin de 19h à 22het le samedi 30 juin à l'église de St-François-Xavier de Duberger de 13h à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un donaux Centres de recherche liés à ses neveux,les docteurs Yves Fradet (yves.fradet@crchudequebec.ulaval.ca)et Gaétan Fradet (ulaval.ca/dons/département ORL).