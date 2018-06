RENAUD, Gilles



À son domicile, le 10 juin 2018, à l'âge de 63 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gilles Renaud, fils de feu dame Gabrielle Belleau et de feu monsieur Laval Renaud. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa sœur Monique et son frère Jacques. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre outre ses parents : Laval et Gabrielle, son grand ami François Ruel et autres êtres chers. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au :, de 11 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles en toute intimité avec la famille. La famille tient à adresser un remerciement sincère au Dr Carole Lachance pour son support constant et son dévouement exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, 1310, 1re Avenue, Québec, Québec Téléphone : 418 683-0933 Courriel : accueil@cpsquebec.ca Site web : www.cpsquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.