DESCHÊNES, Blanche



À Québec, le 17 juin 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Blanche Deschênes, épouse de feu monsieur Antonio Deschênes, agent d'assurances. Elle demeurait à Québec et autrefois à Trois-Pistoles. Elle laisse dans le deuil ses 9 enfants vivants et leurs conjoint(e)s; ses petits-enfants; ses arrière-petits- enfants ainsi que les membres des familles Deschênes. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rituels funéraires. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à un organisme sans buts lucratifs visant la prévention des abus et la maltraitance des ainés. La direction des funérailles a été confiée au